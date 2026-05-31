Il Milan lavora su e con Rangnick, CorSport: "Glasner a colloquio domani o martedì"

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Il Milan lavora su e con Ralf Rangnick, Ct dell'Austria candidato al posto da Dt. Il nome a cui si punta è Glasner con cui ci sarà presto un colloquio

Uno dei nomi del futuro Milan che non è certo ma sembra avere buone possibilità di esserci è quello di Ralf Rangnick. L'attuale Ct dell'Austria, che tra poco partirà per il Nord America per i Mondiali di calcio, è stato identificato da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic come il possibile nuovo responsabile dell'area tecnica del club. Presto, nelle prossime ore, colloquio dello stesso Rangnick con la federazione austriaca per capire come muoversi post Mondiale. Intanto il casting per l'allenatore sembra molto influenzato già dalle idee del tecnico/dirigente tedesco: in pole adesso c'è Oliver Glasner.

MILAN, IL NOME DI RANGNICK È GLASNER

Oggi il Corriere dello Sport prova a fare il punto della situazione ma pone già un forte accento su Ralf Rangnick che, stando ai nomi che escono in queste ore come possibili candidati per la panchina del Milan, sta già avendo una forte influenza su Casa Milan. Il titolo recita così: "La tela del Rangnick". Nell'occhiello si legge: "Si lavora per chiudere subito prima che Ralf e Ibra volino in America per il Mondiale". Il nome in pole è quello di Oliver Glasner, vincitore di tre trofei con il Crystal Palace in un anno, ma non è l'unico papabile: "Glasner a colloquio domani o martedì. Spunta l'idea Slot". Si sono sbiaditi altri profili: "In salita le piste che portano a Jaissle e Pochettino".