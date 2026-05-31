Tuttosport: "Surreale casting di Cardinale e Ibra: pure Slot per la panchina!"

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Tuttosport definisce "surreale" il casting di Cardinale e Ibra per la nuova panchina del Milan: spunta pure il nome di Arne Slot

Questa mattina Tuttosport parla del casting del Milan per il nuovo allenatore e lo definisce addirittura come "surreale". Effettivamente Cardinale e Ibrahimovic da sei giorni - domani una settimana - hanno cacciato tutti quanti ma ancora non hanno idea di chi formerà il club rossonero nella prossima stagione sportiva, per provare a riportarlo in auge: mancano ancora il Ceo, i direttori sportivo e tecnico oltre che ovviamente l'allenatore, che sembra la prima casella che deve essere riempita. In questo senso ennesimo nuovo nome ieri: Arne Slot, appena esonerato dal Liverpool.

MILAN, CASTING SURREALE: SLOT PER LA PANCHINA?

Oggi Tuttosport nel suo titolo scrive così, riportando l'indiscrezione dalla Francia su un interessamento del Milan per Slot: "Milan, pure Slot per la panchina!". Nell'occhiello si legge: "Il surreale casting di Cardinale e Ibrahimovic per scegliere il tecnico è squassato da una notizia clamorosa". E si prosegue a raccontare gli ultimi giorni nel sottotitolo: "Dopo aver incontrato (o contattato) Iraola, Xavi, Jaissle e Pochettino, martedì il vertice con Glasner, allenatore indicato da Rangnick". Ora però in corsa anche Slot: "L'ex Liverpool non ha chiuso le porte ma vuole capire i progetti del club"