Milan, addio Leao e idea Slot: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

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Rafa Leao ai saluti e Arne Slot tra i candidati per la panchina: queste le novità sul Milan maggiori nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Rafael Leao è ai titoli di coda della sua esperienza al Milan: ieri il numero 10 rossonero ha annunciato che vuole provare una nuova esperienza, di fatto dando addio al Diavolo. Di contro, continua la ricerca del nuovo allenatore del Milan: il candidato emerso nelle ultime ore è Arne Slot, esonerato dal Liverpool ieri con i Reds che probabilmente chiameranno Andoni Iraola, il primo obiettivo milanista oramai ampiamente sfumato. Questi sono i temi di cui si parla questa mattina sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi.

MILAN: ADDIO LEAO, IDEA SLOT

La Gazzetta dello Sport questa mattina apre in primo piano con l'addio di Rafael Leao al Milan. Si legge: "Ciao Leao. La fuga dal Milan". Nel sottotitolo viene citato direttamente il portoghese che ieri sera ha parlato all'evento del suo brand di moda: "Ho dato tutto a questo club, vado in un altro campionato". Anche per Luka Modric parole che sanno di addio: "Non è andata come volevamo". La rosea parla anche di Adrien Rabiot: "Vuole il Napoli di Allegri".

Il Corriere dello Sport apre parlando di Arne Slot, ultima idea del Milan dopo che ieri è stato annunciato il suo esonero dal Liverpool. Apre così il CorSport: "Milan alla Slot. Nuova pista, esonerato dal Liverpool". Citata la fonte francese: "Arne da Gerry, è nella lista di Cardinale". Nel sottotitolo viene approfondito il tema: "Divorzio improvviso: fatale il quinto posto in Premier. Un anno fa l'olandese aveva vinto il titolo. Lo sostituirà Iraola che piaceva ai rossoneri. In corsa anche Glasner. Attesa per il dt Rangnick".

Anche Tuttosport cita Slot ma solo in taglio laterale, titolando così: "Milan, si apre uno slot! Svolta Liverpool che sceglie Iraola". Nel sottotitolo viene aggiunto: "Il tecnico olandese entra nel surreale cassting rossonero: non chiude le porte, però vuole capire i progetti del club". Infine anche il QS parla dello stesso tema: "Panchina Milan, spunta Slot dopo il divorzio dal Liverpool".