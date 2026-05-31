Rafa Leao, numeri e gol col Milan: la quota 100 reti non era utopia

vedi letture

Dati e statistiche che vedono Rafa Leao con il Milan. Il portoghese infatti, è vicinissimo a salutare Milano dopo sette anni

E' una situazione strana e sicuramente poco chiara quella che ruota attorno al Milan. Il club di Via Aldo Rossi prosegue nella propria caotica ricerca del nuovo allenatore e direttore sportivo per la prossima stagione. Un momento delicato, che la società rossonera ha voluto gestire con tanti dialoghi e colloqui. Da Glasner all'ipotesi Arne Slot: il Milan, al 31 maggio non ha ancora chiaro quale sarà il suo futuro, e questa è di certo una cosa grave. In più bisogna metterci le situazioni di alcuni giocatori rossoneri. Da Luka Modric ad Adrien Rabiot, entrambi ad ora lontani dal progetto rossonero, sempre che ce ne sia uno, passando al futuro di Rafa Leao. Il numero 10 portoghese ieri sera ha voluto mandare un forte e chiaro messaggio: "Ho dato tutto quello che potevo al Milan e sono pronto per nuovi stimoli". Poco da capire, Leao ha quindi ormai inteso di voler salutare Milano dopo sette anni. Uno scudetto vinto da protagonista e una Supercoppa Italiana decisa con un assist all'ultimo secondo per Abraham contro l'Inter. Per Leao l'ipotesi Premier o Liga si fa sempre più concreta.

RAFA LEAO AL MILAN: TUTTI I NUMERI E GOL DEL PORTOGHESE

Infatti, come riportato da transfermarkt e senza tener conto dei rigori guadagnati dal portoghese nel corso dei suoi anni in rossonero, Rafa Leao dal 2019/20 in rossonero ha collezionato 291 presenze ufficiali e segnato 80 gol e 65 assist, l'ultimo al Bentegodi contro il Verona. Rafa è stato uno dei giocatori più determinanti del Milan nelle ultime stagioni, seppur qualche sali e scendi. La continuità il suo vero tallone d'Achille. In questa stagione ha finora totalizzato 10 gol e messo a segno tre assist.