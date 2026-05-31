Un flop che prosegue senza fine: il rendimento di Loftus-Cheek è un problema

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Una breve analisi sul momento e stagione passata da Loftus-Cheek con il Milan. Pochi gol, poche idee e un'identità che sembra ormai persa

Nonostante i tanti punti ottenuti durante gli scontri diretti, la squadra ha perso le lunghezze con Inter e Napoli, fallendo anche la missione Champions League. Bisogna dirlo: alcuni giocatori non hanno saputo mantenere i propri alti standard. Christian Pulisic e Rafa Leao sono solo due dei molti esempi negativi per rendimento dei rossoneri nell'ultimo periodo. Anche la stagione di Ardon Jashari, unita a quella di Pervis Estupinan non è stata, per motivi diversi all'altezza delle aspettative. Male anche Loftus-Cheek, giocatore che ormai sembra aver perso identità in questo gruppo.

LOFTUS-CHEEK E UNA STAGIONE DA DIMENTICARE

L'inglese sembra ormai aver perso tutto quello che poteva possedere: fisico, velocità, posizione. Un centrocampista moderno che però, vittima anche di qualche infortunio di troppo non ha mai saputo dare continuità al Milan. Tolta la bella stagione con Pioli, in cui andò clamorosamente in doppia cifra di gol, Loftus non ha più saputo incidere. Nell'ormai passata stagione insieme a Massimiliano Allegri, in 32 presenze ufficiali sono solo tre i gol messi a segno dall'ex Chelsea.