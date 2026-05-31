Ramazzotti: "Leao non ha aiutato il Milan. Questa sua uscita farà abbassare il prezzo"

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Leao-Milan: sarà addio dopo sette stagioni. Il commento di Andrea Ramazzotti di Gazzetta dopo le parole di commiato di Rafa

Rafael Leao ha comunicato che non giocherà più nel Milan. Il numero 10 rossonero, il giocatore più pagato della rosa, ieri sera direttamente dal Portogallo ha detto di sentirsi pronto per una nuova avventura dopo aver dato tutto in queste ultime sette stagioni trascorse al Milan. Ancora non sa se sarà Premier League, Liga o altro: al momento Leao vuole pensare al Mondiale e poi si vedrà. Di certo ora tutti sanno che Rafael Leao è in vendita, anche se forse già era nell'aria una sua cessione. Starà al Milan riuscire a venderlo bene.

LEAO ADDIO AL MILAN: IL COMMENTO DI RAMAZZOTTI

Il commento di Andrea Ramazzotti, sulla Gazzetta dello Sport di questa mattina, dopo le dichiarazioni di addio al Milan di Rafa Leao: "Galatasaray e Fenerbahce gli hanno offerto uno stipendio da dieci milioni netti a stagione, contro i sette (bonus compresi) che percepisce adesso al Milan. Il prezzo del cartellino? Cinquanta-sessanta milioni, se in via Aldo Rossi saranno fortunati. Ovvero se si scatenerà un'asta. Di certo Leao non ha aiutato il Milan e questa sua "uscita" farà abbassare il prezzo"