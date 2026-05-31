Parla Pulisic: "Sono dispiaciuto ma guardo avanti, periodo difficile: non cerco di dare colpe"

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Christian Pulisic torna a parlare: dal ritiro della Nazionale americana, il rossonero ha parlato del finale di stagione col Milan e del suo momento no

La stagione di Christian Pulisic con il Milan andrebbe studiata. L'attaccante americano nella prima parte di stagione, pur con diversi acciacchi fisici che ne hanno condizionato il rendimento e limitato il tempo in campo, è stato per distacco il miglior giocatore del campionato. Da agosto al 28 dicembre, 8 gol in campionato e prestazioni di grande intensità. Da fine anno 2025 poi il blackout totale: Pulisic nel 2026 non ha mai segnato e anche nell'atteggiamento è stato l'ombra di se stesso. Nella notte Pulisic ha parlato alla vigilia dell'amichevole che gli Stati Uniti giocheranno oggi alle 21.30 contro il Senegal, in vista del Mondiale.

PULISIC SUL MILAN E SUL PERIODO NEGATIVO

Le parole di Christian Pulisic, riportate da Espn.com, sul finale di stagione con il Milan e sul suo lungo periodo negativo: "Non cerco di dare colpe o di capire quali siano stati i problemi. Ci sono stati momenti in cui avrei potuto fare molto meglio ed è stato un periodo difficile per la nostra squadra. È stato un periodo difficile per me, ed è a questo che si riduce tutto. Non ho cambiato il mio modo di allenarmi, il mio modo di prepararmi, né il modo in cui continuo ad andare avanti e a cercare di migliorare ogni giorno. Lo faccio ancora ogni giorno ed è per questo che posso tenere la testa alta. Ovviamente sono dispiaciuto, ma ora devo guardare avanti, a ciò che ho di fronte."