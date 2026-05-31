Gimenez in campo un tempo col Messico. La pagella di Espn: "Ha mostrato molto poco"

vedi letture

Santiago Gimenez è sceso in campo con il Messico nella notte: un tempo nella vittoria sull'Australia ma la sua pagella non è positiva

Le squadre che giocheranno tra un paio di settimane il Mondiale in Nord America stanno cominciando l'ultimo giro di amichevoli in preparazione alla grande rassegna iridata che quest'anno si svolgerà per la prima volta in tre paesi differenti: Canada, Stati Uniti e Messico. Nella notte italiana è sceso in campo proprio una delle nazioni ospitanti, il Messico, che ha ospitato una delle squadre che parteciperà al torneo, l'Australia. Vittoria dei padroni di casa per 1-0 grazie alla rete del genoano Vasquez.

GIMENEZ IN CAMPO UN TEMPO: LA PAGELLA

Nell'amichevole tra Messico e Australia finita 1-0, c'è stato un po' di spazio anche per Santiago Gimenez. Il centravanti del Milan è partito dalla panchina ma il CT Aguirre lo ha fatto entrare all'intervallo nella massiccia girandola di cambi tra un tempo e l'altro. Il rossonero è stato in campo tutto il secondo tempo ma senza incidere, come sottolinea la pagella di Espn Mexico che lo valuta con un 5: "Senza palloni né occasioni, Santi ha mostrato molto poco, ma almeno non si è fatto intimorire dai caldissimi australiani".