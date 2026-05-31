Pulisic a secco dal 28 dicembre: "Mi è già successo in passato"
28 dicembre 2025. Questa è la data dell'ultimo gol di Christian Pulisic con la maglia del Milan. I rossoneri ospitavano a San Siro l'Hellas Verona che battevano 3-0 in una delle ultime giornate del girone di andata, grazie anche alla doppietta di Christopher Nkunku che finalmente si sbloccava in campionato. E quasi come uno scherzo della sorte, il francese apriva il suo conto in rossonero mentre l'americano lo chiudeva: dopo 8 gol nei primi mesi, da lì Pulisic non ha più segnato.
PULISIC A SECCO: LE SUE PAROLE
Direttamente dal ritiro della Nazionale americana con cui giocherà i Mondiali di casa tra un paio di settimane, Christian Pulisic è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato del suo digiuno da gol prolungato. Non è sembrato allarmato. Le sue dichiarazioni riprese da Espn.com: "Mi è già successo in passato nella mia carriera. Ci sono momenti difficili e poi, a volte, un pallone ti rimbalza sul ginocchio ed entra, e da quel momento in poi sembra che entri qualsiasi cosa."
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan