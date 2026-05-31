Pulisic a secco dal 28 dicembre: "Mi è già successo in passato"

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Christian Pulisic, attaccante del Milan, non ha segnato per tutto il 2026: l'americano ha commentato il suo lungo digiuno dal gol

28 dicembre 2025. Questa è la data dell'ultimo gol di Christian Pulisic con la maglia del Milan. I rossoneri ospitavano a San Siro l'Hellas Verona che battevano 3-0 in una delle ultime giornate del girone di andata, grazie anche alla doppietta di Christopher Nkunku che finalmente si sbloccava in campionato. E quasi come uno scherzo della sorte, il francese apriva il suo conto in rossonero mentre l'americano lo chiudeva: dopo 8 gol nei primi mesi, da lì Pulisic non ha più segnato.

PULISIC A SECCO: LE SUE PAROLE

Direttamente dal ritiro della Nazionale americana con cui giocherà i Mondiali di casa tra un paio di settimane, Christian Pulisic è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato del suo digiuno da gol prolungato. Non è sembrato allarmato. Le sue dichiarazioni riprese da Espn.com: "Mi è già successo in passato nella mia carriera. Ci sono momenti difficili e poi, a volte, un pallone ti rimbalza sul ginocchio ed entra, e da quel momento in poi sembra che entri qualsiasi cosa."