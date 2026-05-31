Colombo: "Moncada amareggiato, salutato senza un euro di buonuscita"

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La giornalista Monica Colombo ha commentato le sensazioni di Geoffrey Moncada dopo il licenziamento dal Milan lunedì scorso

Lunedì scorso Gerry Cardinale, con il consiglio di Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli, ha licenziato in tronco tutte le figure di spicco del Milan club. Tra gli esonerati dal proprio ruolo anche Geoffrey Moncada che saluta via Aldo Rossi dopo sette anni, molti dei quali trascorsi come capo dell'area scouting e gli ultimi con l'incarico di direttore dell'area tecnica, ruolo ereditato da Paolo Maldini. Si chiude, a suo modo, un'era per il Milan, il cui calciomercato è stato molto condizionato dalle idee del francese.

MONCADA ADDIO AL MILAN

Formalmente l'addio di Geoffrey Moncada al Milan non sarà un esonero ma si arriverà alla naturale scadenza del contratto, il prossimo 30 giugno. Il dirigente era in trattativa con il club per rinnovare ulteriormente ma il crollo di risultati e la volontà di riformare tutto, non hanno lasciato scampo nemmeno a lui. A commentare le sensazioni di Moncada, la giornalista Monica Colombo sul Corriere della Sera: "È amareggiato Geoffrey "Moncada, che poche settimane fa aveva trovato un'intesa blindata per un rinnovo trien-nale. Mai firmato però dalla controparte... Così dopo sette anni di lavoro viene salutato senza un solo euro di buonuscita".