Anche Estupinan in campo nella notte con l'Ecuador: 94 minuti contro l'Arabia

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Pervis Estupinan, terzino del Milan, è sceso in campo per 94 minuti nell'amichevole dell'Ecuador contro l'Arabia Saudita

Manca sempre meno al Mondiale. Come molte altre Nazionali, anche l'Ecuador ha iniziato gli ultimi preparativi con un'amichevole contro un'altra squadra impegnata alla rassegna iridata in Nord America. Nella notte italiana la selezione sudamericana è scesa in campo contro l'Arabia Saudita, vincendo con il risultato di 2-1, grazie alle reti di Porozo nel primo e Anthony Valencia nel secondo tempo. Nel finale accorcia invano le distanze Mandash per i sauditi.

In campo anche il rossonero Pervis Estupinan, che parteciperà ai Mondiali e che è titolare della propria Nazionale sulla fascia. In particolare il giocatore del Milan è stato schierato dall'inizio anche questa notte ed è rimasto in campo praticamente per tutta la durata della gara. Estupinan ha lasciato il campo solo al 94° minuto, a fine partita, sostituito da Fricio Caiceido. Prima del Mondiale, l'Ecuador avrà ancora un impegno, questa volta contro una squadra non coinvolta: il Guatemala.