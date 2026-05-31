Fullkrug, futuro ancora in Italia? Una neopromossa gli ha offerto un biennale

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Niclas Fullkrug farà ritorno al West Ham dopo il prestito fallimentare al Milan ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia: c'è il Venezia

Con la deludente sconfitta di una settimana fa a San Siro del Milan contro il Cagliari, oltre alla stagione, si è di fatto conclusa la fallimentare esperienza di Niclas Fullkrug con la maglia rossonera. Il centravanti tedesco era arrivato nella finestra invernale di calciomercato come rinforzo offensivo di una squadra che chiudeva il girone di andata con soli tre punti di distacco dall'Inter in vetta alla classifica. La parentesi in prestito a Milanello si è rivelata perdente, con un solo gol segnato dall'attaccante.

MILAN, FULLKRUG DI NUOVO IN ITALIA AL VENEZIA?

Il Milan poteva esercitare il diritto di riscatto di 5 milioni con il West Ham per Niclas Fullkrug. Vista come si è conclusa la stagione e dato il rendimento molto deludente dell'attaccante tedesco con la maglia rossonera, il centravanti farà ritorno al West Ham che nel frattempo è retrocesso. In ogni caso il destino di Fullkrug è comunque lontano da Londra, dove non si è mai trovato bene. Ma il futuro del tedesco potrebbe essere ancora in Italia: come conferma la Gazzetta dello Sport, infatti, il Venezia ha messo nel mirino Fullkrug e gli avrebbe offerto un contratto biennale.