Chi sarà il nuovo CT? Calamai: "Ballottaggio Conte-Mancini. Pioli terza opzione"
Il prossimo 22 giugno, finalmente, la Federazione Italiana Giuoco Calcio avrà il suo nuovo Presidente. Dopo le dimissioni di Gabriele Gravina a seguito della terza mancata qualificazione Mondiale consecutiva, la federcalcio italiana ha bisogno una nuova guida con due candidati che sono emersi in maniera preponderante in queste settimane: Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Tra le prime decisioni che dovrà prendere il nuovo numero uno del calcio italiano, anche quella del nuovo CT della Nazionale di calcio. Diversi i candidati in corsa.
Luca Calamai, giornalista, ha commentato nell'Editoriale di Tuttomercatoweb.com, i nomi dei possibili candidati alla panchina della Nazionale italiana: "Il ballottaggio per la panchina azzurra pare sia tra Conte e Mancini. Con Pioli come terza opzione. lo di sicuro non restituirei la guida azzurra a Mancini che se n'è andato a metà percorso da traditore comprato dai soldi degli sceicchi. E' vero che Malagò è amico di Mancini ma ci deve essere il rispetto per i nostri colori, per il nostro Paese. Rispetto che Mancini ha calpestato".
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