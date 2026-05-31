Allegri al Napoli: rallentamenti nell'accordo di buonuscita con il Milan. Ma non ci saranno problemi

vedi letture

Massimiliano Allegri sarà il nuovo tecnico del Napoli ma prima deve liberarsi dal Milan: trattative in corso ancora con la proprietà rossonera

Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli: il tecnico livornese ha subito trovato un nuovo accordo pochi giorni dopo essere stato esonerato dal Milan, insieme a tutta la dirigenza rossonera, nella giornata di lunedì. L'allenatore firmerà un contratto biennale con la formazione partenopea di Aurelio De Laurentiis che da tempo sognava di poter lavorare con Max. Sarà dunque lui il sostituto di Antonio Conte e cercherà di riportare il Napoli a competere in Champions e a lottare più a lungo per lo Scudetto.

ALLEGRI-NAPOLI: MANCA LA RISOLUZIONE CON IL MILAN

Prima che il Napoli e Max Allegri possano ufficializzare l'accordo, manca ancora un passaggio formale non di poco conto. Infatti il tecnico livornese ha ancora un contratto in essere con il Diavolo, fino al 2027. Per questo sono in corso le trattative tra Max e la proprietà milanista per trovare l'intesa sulla risoluzione del contratto e la buonuscita da corrispondere al tecnico milanista. Come scrive Tuttosport questa mattina procedono i discorsi anche se con alcuni rallentamenti che, in ogni caso, non andranno a compromettere l'accordo e di conseguenza la firma con il Napoli di Allegri.