Milan senza dirigenti, arriva il reminder della FIGC: entro il 16 giugno va presentata la documentazione per iscriversi alla prossima Serie A

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Il Milan senza dirigenti riceve il reminder della FIGC: entro il 16 giugno va presentata la documentazione per iscriversi alla prossima Serie A

In questo momento il Milan è senza né capo e né coda. In mezzo, un mare magno di incertezza e malcontento. Licenziati AD, DT, DS e allenatore, calciatori sul piede di partenza (vedi Leao) e un futuro mai stato così nebuloso.

MILAN SENZA VERTICI, LA TELEFONATA DAI PALAZZI DEL GOVERNO DEL CALCIO

In tutto questo c’è bisogno anche di sopperire a tutte le formalità necessarie per far andare avanti un club: guai a dimenticarsene. Racconta Monica Colombo sul Corriere della Sera che nei giorni scorsi è arrivata una telefonata di reminder da parte dei palazzi del governo calcistico per ricordare ad una società, al momento senza vertici e rappresentati, che entro il 16 giugno va presentata la documentazione necessaria per iscriversi al prossimo campionato di Serie A. Magari è stata una precisazione inutile, ma in una fase di ristrutturazione così profonda le puntualizzazioni non possono di certo fare male.