Letizia: "I fallimenti di Ibrahimovic e Cardinale sono da record: stanno collezionando porte in faccia e figure poco degne"

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Francesco Letizia, collega di Sportitalia, ha parlato della situazione del Milan attaccando Cardinale e Ibrahimovic

Francesco Letizia, collega di Sportitalia, ha parlato sul suo canale YouTube dei recenti svilluppi intorno alla situazione del Milan: "I fallimenti di Ibrahimovic e Cardinale sono da record: in nemmeno una settimana stanno collezionando porte in faccia e figure poco degne del Milan. Che disastro. Il vero problema è che nel 2026 la gente sa, si informa, conosce e soprattutto fa i confronti: se ti presenti da Iraola senza avere una struttura, una proposta, perché dovrebbe prenderti in considerazione, solo perché sei il Milan? Purtroppo non sono più quei tempi. Si parla di professionisti abituati alla Premier, alla Bundesliga e tu ti presenti senza direttore sportivo, senza idee chiare, senza budget sul mercato, senza organigramma ben definito. Ma chi pensi di convincere? Forse, e sottolineo forse, Rangnick, che era un’idea già contestabile 6 anni fa, pensate oggi".

Continua e conclude Letizia: "In una manciata di giorni non si mette in piedi una struttura e una proposta inesistente: la verità è che Cardinale ha preso decisioni di pancia, non ragionate. Ora sta provando a ripercorrere le tracce del lavoro già impostato nelle scorse settimane dalla precedente gestione, ma senza averne la forza, la stabilità e la capacità di parlare di calcio che per esempio un Moncada garantiva con altra credibilità rispetto agli attuali: cosa pensereste voi se vi contattasse una società che in poche ore ribalta tutti con un comunicato, come un fulmine a ciel sereno? Andreste tranquilli ad accettare la loro proposta o pensereste che i prossimi a fare quella fine sarete voi?"