Slot nuovo nome per il Milan, arriverebbe in coppia con il Ds Planes

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Arne Slot si iscrive alla lista dei papabili allenatori del Milan: con lui, come direttore sportivo, arriverebbe Ramon Planes

Arne Slot ieri è stato ufficialmente esonerato dall'incarico di allenatore del Liverpool, che la scorsa stagione ha portato alla vittoria della Premier League. Subito dopo la notizia comunicata dai Reds, il nome del tecnico olandese ha iniziato a circolare come possibile candidato per la panchina del Milan, ancora orfana di una guida così come tutto il club che ancora non ha ricoperto i ruoli che sono stati scoperti con gli esoneri di lunedì pomeriggio. La proprietà cerca anche un dirigente per l'area sportiva, con la figura di Ralf Rangnick non gradita da Ibrahimovic.

MILAN, IDEA COPPIA SLOT-PLANES

Questa mattina il Corriere della Sera riporta le notizie arrivate ieri dall'estero: una riguarda Arne Slot come possibile tecnico del Milan; l'altra invece riguarda Ramon Planes come direttore sportivo. Quest'ultimo attualmente ha lo stesso incarico all'Al-Ittihad ma ha ricoperto questa funzione tra Betis Siviglia, Barcellona e Tottenham in passato. È un nome che arriverebbe in coppia con il tecnico olandese, sponsorizzato, come sottolinea il CorSera, da Zlatan Ibrahimovic a cui non sono piaciute le richieste di controllo eccessivo da parte di Rangnick: teme che abbia troppo potere.