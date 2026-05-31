Milan, la prossima settimana la stretta sull'allenatore: Slot e Glasner i candidati

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La situazione allenatore del Milan: Slot e Glasner i candidati principali, la prossima settimana attese novità importanti

La prossima settimana dovrebbe essere quella delle novità importanti sul prossimo allenatore del Milan: i rossoneri, che non hanno ancora concesso la buonuscita ad Allegri, si stanno concentrando su Arne Slot e Oliver Glasner dopo i no ricevuti da Andoni Iraola (andrà al Liverpool) e Xavi Hernandez.

L'allenatore appena esonerato dai Reds vorrà capire che tipo di progetto potranno offrire Cardinale e Ibrahimovic, mentre con Glasner ci sarà un incontro nella giornata di martedì. A questo proposito va segnalato un altro incontro in progrmma, quello tra Ralf Rangnick e la federazione austriaca: il manager tedesco è cercato dal Milan mentre gli austriaci vogliono allungargli il contratto da CT. Sarà un incontro chiarificatore molto importante prima del Mondiale. Vedremo se questo weekend di calma apparte porterà poi ad una settimana pregna di novità: non resta che attendere.