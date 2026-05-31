Milan, tutti i convocati al Mondiale: gli impegni prima del torneo

Milan, tutti i convocati al Mondiale: gli impegni prima del torneoMilanNews.it
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Oggi alle 07:12News
di Manuel Del Vecchio
Tutta la lista dei calciatori del Milan convocati in nazionale in vista del Mondiale

Il sito ufficiale del Milan ha pubblicato l'elenco di tutti i rossoneri impegnati con le rispettive nazionali nelle amichevoli di preparazioni ai Mondiali. Di seguito la lista:

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)

Francia-Costa d'Avorio, giovedì 4 giugno alle 21.10 - Nantes
Francia-Irlanda del Nord, lunedì 8 giugno alle 21.10 - Lille

Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)

Croazia-Belgio, martedì 2 giugno alle 18.00 - Rijeka
Belgio-Tunisia, sabato 6 giugno alle 15.00 - Bruxelles

Pervis Estupiñan (Ecuador)* = pre-convocato, l'Ecuador ufficializzerà i suoi convocati entro l'1 giugno

Ecuador-Arabia Saudita, domenica 31 maggio alle 1.30 (ora italiana) - Harrison (Stati Uniti)
Ecuador-Guatemala, domenica 7 giugno alle 22.00 - Columbus (Stati Uniti)

Santiago Gimenez (Messico)* = pre-convocato, il Messico ufficializzerà i suoi convocati entro l'1 giugno

Messico-Australia, domenica 31 maggio ore 4.00 (ora italiana) - Pasadena (Stati Uniti)
Messico-Serbia, venerdì 5 giugno ore 4.00 (ora italiana) - Toluca

Ardon Jashari (Svizzera)

Svizzera-Giordania, domenica 31 maggio alle 15.00 - San Gallo
Australia-Svizzera, sabato 6 giugno alle 21.00 - San Diego (Stati Uniti)

Rafael Leão (Portogallo)

Portogallo-Cile, sabato 6 giugno alle 19.45 - Oeiras
Portogallo-Nigeria, mercoledì 10 giugno alle 21.45 - Leiria

Luka Modrić (Croazia)

Croazia-Belgio, martedì 2 giugno alle 18.00 - Rijeka
Croazia-Slovenia, domenica 7 giugno alle 20.45 - Varaždin

Christian Pulisic (Stati Uniti)

Stati Uniti-Senegal, domenica 31 maggio alle 21.30 - Charlotte
Stati Uniti-Germania, sabato 6 giugno alle 20.30 - Chicago

Oltre ai giocatori che prenderanno parte alla prossima FIFA World Cup in Canada, Messico e Stati Uniti, nei prossimi giorni saranno impegnati a livello internazionale anche due rossoneri che poi non scenderanno in campo in occasione del Mondiale 2026:

Davide Bartesaghi (Italia)

Lussemburgo-Italia, mercoledì 3 giugno alle 20.45 - Lussemburgo
Grecia-Italia, domenica 7 giugno alle 21.00 - Creta

Strahinja Pavlović (Serbia)

Capo Verde-Serbia, domenica 31 maggio alle 16.30 - Lisbona (Portogallo)
Messico-Serbia, venerdì 5 giugno ore 4.00 (ora italiana) - Toluca