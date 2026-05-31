Milan, tutti i convocati al Mondiale: gli impegni prima del torneo
Il sito ufficiale del Milan ha pubblicato l'elenco di tutti i rossoneri impegnati con le rispettive nazionali nelle amichevoli di preparazioni ai Mondiali. Di seguito la lista:
Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)
Francia-Costa d'Avorio, giovedì 4 giugno alle 21.10 - Nantes
Francia-Irlanda del Nord, lunedì 8 giugno alle 21.10 - Lille
Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)
Croazia-Belgio, martedì 2 giugno alle 18.00 - Rijeka
Belgio-Tunisia, sabato 6 giugno alle 15.00 - Bruxelles
Pervis Estupiñan (Ecuador)* = pre-convocato, l'Ecuador ufficializzerà i suoi convocati entro l'1 giugno
Ecuador-Arabia Saudita, domenica 31 maggio alle 1.30 (ora italiana) - Harrison (Stati Uniti)
Ecuador-Guatemala, domenica 7 giugno alle 22.00 - Columbus (Stati Uniti)
Santiago Gimenez (Messico)* = pre-convocato, il Messico ufficializzerà i suoi convocati entro l'1 giugno
Messico-Australia, domenica 31 maggio ore 4.00 (ora italiana) - Pasadena (Stati Uniti)
Messico-Serbia, venerdì 5 giugno ore 4.00 (ora italiana) - Toluca
Ardon Jashari (Svizzera)
Svizzera-Giordania, domenica 31 maggio alle 15.00 - San Gallo
Australia-Svizzera, sabato 6 giugno alle 21.00 - San Diego (Stati Uniti)
Rafael Leão (Portogallo)
Portogallo-Cile, sabato 6 giugno alle 19.45 - Oeiras
Portogallo-Nigeria, mercoledì 10 giugno alle 21.45 - Leiria
Luka Modrić (Croazia)
Croazia-Belgio, martedì 2 giugno alle 18.00 - Rijeka
Croazia-Slovenia, domenica 7 giugno alle 20.45 - Varaždin
Christian Pulisic (Stati Uniti)
Stati Uniti-Senegal, domenica 31 maggio alle 21.30 - Charlotte
Stati Uniti-Germania, sabato 6 giugno alle 20.30 - Chicago
Oltre ai giocatori che prenderanno parte alla prossima FIFA World Cup in Canada, Messico e Stati Uniti, nei prossimi giorni saranno impegnati a livello internazionale anche due rossoneri che poi non scenderanno in campo in occasione del Mondiale 2026:
Davide Bartesaghi (Italia)
Lussemburgo-Italia, mercoledì 3 giugno alle 20.45 - Lussemburgo
Grecia-Italia, domenica 7 giugno alle 21.00 - Creta
Strahinja Pavlović (Serbia)
Capo Verde-Serbia, domenica 31 maggio alle 16.30 - Lisbona (Portogallo)
Messico-Serbia, venerdì 5 giugno ore 4.00 (ora italiana) - Toluca
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