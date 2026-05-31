Ex Milan, Abate: "Nei settori giovanili bisogna lavorare su tecnica e tattica fino ai 14 anni.."

vedi letture

Il pensiero di Ignazio Abate in merito al lavoro da svolgere nei settori giovanili italiani. Questo un estratto delle sue considerazioni

Ignazio Abate, attuale allenatore della Juve Stabia ma in passato ex giocatore e allenatore della Primavera del Milan ha parlato così della sua esperienza in rossonero a Cronache di Spogliatoio. Dall'incontro con Paolo Maldini alla riflessione sui lavori nei settori giovanili. Un estratto delle sue considerazioni:

"Quando andai ad allenare la primavera del Milan, Paolo Maldini mi aiutó tantissimo, dandomi sempre supporto e fiducia. Non mi faceva pesare il risultato, anzi mi faceva scegliere i ragazzi con cura, mi ha fatto andare dritto per la mia strada sempre con grande tranquillità perché l’obiettivo della società era quello di creare valore. Paolo è un dirigente e persona di alto livello e non devo essere io a dirlo, parla la storia e i risultati ottenuti sia in campo che fuori, è una persona con una grande visione. È stata una fortuna per me averlo incontrato..”

Nei settori giovanili bisogna lavorare sulla tecnica e sulla tattica fino ai 14 anni, e dai 15 in poi dalla tattica collettiva ma bisogna investire sugli allenatori e aiutarli a formarli, anche con stipendi perché questo lavoro ti porta via tempo ed energie”.