Milan, Ordine avverte: "Il peggio deve ancora arrivare"

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Franco Ordine, fresco dell'incontro con Cardinale in un hotel milanese, racconta ai tifosi le sue sensazioni sul futuro del club rossonero

Nei giorni scorsi Franco Ordine, nota firma de Il Giornale, è stato tra i pochi a poter partecipare al meeting organizzato da Cardinale con i giornalisti italiani per raccontare del nuovo corso rossonero. Il giornalista, oggi ospite del talk di "SportMediaset Live" a Riccione dedicato al Milan, ha dato le sue sensazioni per il futuro. A quanto pare non sarà roseo:

FUTURO MILAN, LE PAROLE DI ORDINE

"Se non andavamo noi a parlare con questo qua, non avremmo mai capito cosa ha in testa. Adesso lo sappiamo e dico che il peggio deve ancora arrivare. Non vogliono italiani: devono parlare inglese. La prima premessa non deve essere che devono conoscere il calcio italiano. No! Da questo punto di vista, visto che di soldi a disposizione ce ne sono pochissimi, perché non hai la Champions. Se fossi un pazzo scatenato alla Galliani e Berlusconi andrei a prendere Aquilani”.