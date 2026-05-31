Capo Verde-Serbia, il rossonero Pavlovic titolare nell'amichevole internazionale

Capo Verde-Serbia, il rossonero Pavlovic titolare nell'amichevole internazionaleMilanNews.it
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Oggi alle 16:48News
di Manuel Del Vecchio
Il rossonero Strahinja Pavlovic titolare nell'amichevole di questo pomeriggio tra Capo Verde e Serbia

Alle 17 andrà in scena l’amichevole internazionale tra Capo Verde e Serbia. Tra le due formazioni l’unica che andrà ai Mondiali è Capo Verde, che quest’anno si è qualificata per la prima volta alla Coppa del Mondo. Nella Serbia c’è il rossonero Pavlovic tra i titolari:

SERBIA: Stankovic; Erakovic, Petrovic, Pavlovic; Nedeljkovic, Zivkovic, Stankovic, Milosevic, Birmancevic; Avdic, Kostov.