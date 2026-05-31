Svizzera, amichevole pre-Mondiale contro la Giordania: Jashari in campo 45 minuti

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Ardon Jashari ha giocato 45 minuti durante la prima amichevole della sua nazionale, quella svizzera, contro la Giordania sconfitta per 4-1.

Terminata ieri la stagione sportiva dei club con la vittoria della seconda Champions League consecutiva del PSG, da oggi sono partite le amichevoli delle nazionali che si stanno preparando in vista del Mondiale USA, al via giovedì 11 giugno. Tantissime le partite e tanti anche i rossoneri che saranno impegnati in questi giorni con il proprio paese.

Pochi minuti fa è toccato ad Ardon Jashari, accostato in queste ultime ore all'Atalanta, impegnato con la maglia svizzera, per preparare l'esordio contro il Qatar di sabato 13 giugno, contro la Giordania, sconfitta 4-1 grazie ai gol di Embolo, Ndoye, Xhaka e Fassnacht. Il numero 39 del Milan, subentrato dalla panchina, ha giocato tutto il secondo tempo.

LA SUA PARTITA IN NUMERI

2 Passaggi chiave

2 Quasi gol

25/26 passaggi completati (96%)

3/4 passsggi lunghi completati (75%)

29 tocchi 3 recuperi palla