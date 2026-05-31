MN - Zille (DAZN) sul futuro di Rabiot: "Con un progetto serio potrebbe restare"

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Questo un estratto delle considerazioni di Federica Zille in merito al futuro, ancora molto in dubbio di Adrien Rabiot al Milan

Federica Zille, nota giornalista di DAZN è intervenuta così in esclusiva per MilanNews.it. Queste le sue considerazioni sul difficile momento del Milan, tra cambi caotici in dirigenza e una squadra che rischia di perdere i propri punti focali.

Di seguito un interessante estratto delle sue parole:

Capitolo Rabiot e Modric

"Forse Rabiot potrebbe accettare di restare ancora al Milan, se gli venisse però mostrato un progetto serio e vincente. Per quanto riguarda Modric, le parole di stima nei confronti di Allegri ci hanno fatto capire il peso che Max ha avuto su di lui e non solo. Dipende da lui, ma sicuramente si è trovato davanti a sè una situazione un po' diversa da quello che aveva in mente. Un clima pesante, un ambiente di caos e contestazione. Non so se vorrà scegliere di rischiare di fare l'ultimo suo anno della carriera in un clima così. Futuro? Difficile saperlo. Il Milan ha fatto proprio tabularasa. Scarterei l'ipotesi Conte ovviamente, forse è più sensato puntare su un allenatore giovane, alla Fabregas. Lo spagnolo però ha tanta libertà a Como: il Milan è disposto però a dare così tanto spazio al tecnico? E soprattutto dare tempo ad un allenatore così giovane. L'idea dell'anno scorso di puntare su Allegri è molto incoerente rispetto a questa nuova idea".