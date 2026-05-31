Pazzini: "Mi concentro sui calciatori. Con qualsiasi allenatore, non puoi farti rimontare in casa dal Cagliari"

Pazzini: "Mi concentro sui calciatori. Con qualsiasi allenatore, non puoi farti rimontare in casa dal Cagliari"MilanNews.it
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Oggi alle 17:00News
di Manuel Del Vecchio
Pazzini, nelle continue analisi sul disastro sportivo del Milan, pone l'attenzione anche sui calciatori: davvero brutta la gara contro il Cagliari

Nel talk di "SportMediaset Live" a Riccione dedicato al Milan, l'ex attaccante Giampaolo Pazzini analizza il finale di stagione dei rossoneri. Il focus è ovviamente la mancata qualificazione alla prossima Champions League, con la squadra che è stata massacrata sul campo da un Cagliari già salvo. Queste le sue considerazioni:

MILAN FUORI DALLA CHAMPIONS, LE PAROLE DI PAZZINI

"Al di là delle analisi su Allegri, quando vai in vantaggio di un gol a San Siro e sei spinto dai 70mila di San Siro... mi concentro sui giocatori e penso che, con qualsiasi allenatore, non puoi farti rimontare in casa dal Cagliari".