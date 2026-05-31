Ordine: "Anni peggiori? No. Periodo Farina non si può dimenticare". Pellegatti: "Quando siamo andati in B c'è stata più dignità che in questi anni"
Scambio di battute importante al talk di "SportMediaset Live" a Riccione dedicato al Milan, dove Franco Ordine e Carlo Pellegatti hanno commentato la triste attualità del mondo rossonero. Dopo il mega licenziamento di lunedì il Milan è ancora privo delle figure dirigenziali apicali e i tifosi brancolano nel buio. I due giornalisti dicono la loro dal palco:
MILAN, ORDINE-PELLEGATTI IN DISACCORDO
Ordine: “Pellegatti dice che sono stati i tre anni più brutti della storia del Milan. No! Mi dispiace, la storia non si può cambiare. Perché il periodo della presidenza Farina, che trascina il Milan in Serie B, non si può dimenticare”.
Pellegatti: “Non sono d’accordo. A livello calcistico il signor Farina ha preso Rossi eccetera. Secondo me, le umiliazioni che ho vissuto così a lungo, perché lì è stata una cosa dal 13 dicembre a fine gennaio. Ma fino ad allora era andato a prendere giocatori… Ma quando sono andato in B c’è stata molta più dignità che in questi anni”.
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