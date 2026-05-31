Fenerbahçe, Safi rivela: “Ho incontrato Leao nei giorni scorsi, ma dopo 10 minuti di chiacchierata ho capito che non sarà il nostro nuovo bomber"

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Hakan Safi ha parlato di un possibile approdo di Leao al Fenerbahçe:

Alla finale di Champions di ieri sera, alla Puskás Arena, in compagnia di Paolo Maldini c'era il suo amico Hakan Safi, candidato alle prossime elezioni per la presidenza del Fenerbahçe. Come di consuetudine, Safi ha presentato il suo programma nel quale ha di fatto annunciato la volontà di fare due grandi colpi di mercato per rinforzare la squadra. Queste sono state le sue parole riportate da Sportmediaset.

"Sto pianificando di portare in squadra due stelle mondiali. Ho incontrato Leao nei giorni scorsi - ha svelato Hakan Safi - ma dopo 10 minuti di chiacchierata ho capito che non sarà il nostro nuovo bomber. Come l'ho capito? Abbiamo chiesto, abbiamo indagato".