Moretto: "Il Galatasaray vuole Leao. In Premier c'è interesse, ma solo sondaggi"

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Rafa Leao chiede la cessione in pubblico: il Milan dovrà essere bravo a monetizzare il più possibile. Per Moretto c'è il Galatasaray

Impossibile dare interpretazioni diverse alla parole di Rafa Leao: il numero 10 del Milan considera conclusa la sua avventura in rossonero e l'ha detto pubblicamente, organizzando un'intervista durante un evento legato al suo marchio di street wear in Portogallo. Altra grana per i rossoneri, che ora dovranno monetizzare al meglio un calciatore che con queste dichiarazioni ha svalutato sicuramente il prezzo del suo cartellino. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ne parla così:

FUTURO LEAO, C'È IL GALATASARAY. SOLO SONDAGGI DALLA PREMIER

"Ad inizio stagione, quando Leao sembrava stesse ingranando con Allegri e sembrava che le cose andassero bene, ho parlato anche di un possibile rinnovo di contratto, nel senso che il Milan aveva pianificato, avevo studiato e valutato la possibilità di allungargli gli anni di contratto senza un vero e proprio adeguamento. Poi, col passare dei mesi, questo tipo di trattativa si è arenata anche un po’ per le prestazioni del calciatore e anche un po’ per varie divergenze all’interno del club. La situazione Leao si ferma e tra marzo e aprile iniziamo a dire che il Milan avrebbe valutato una sua possibile partenza per l’estate. Recentemente ho confermato che il Galatasaray in Turchia voglia Leao, so che ci sono club in Premier League, ma al momento solo sondaggi. Non c’è più il Barcellona che ha preso Gordon”.