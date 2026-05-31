Fabrizio Romano: "Leao parla già di estero a proposito del suo futuro"

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Rafa Leao chiede la cessione pubblicamente in un'intervista rilasciata ad una TV portoghese. Questo il commento di Fabrizio Romano

Non hanno sorpreso nessuno, ma le dichiarazioni di Rafa Leao hanno aggiunto ulteriore carne al fuoco in un momento in cui al Milan ogni sussurro riesce a far notizia. Figuriamoci quando il miglior giocatore in rosa organizza un'intervista per chiedere pubblicamente la cessione. Fabrizio Romano commenta le parole del rossonero in un video sul suo canale YouTube.

LEAO CHIEDE LA CESSIONE, IL COMMENTO DI FABRIZIO ROMANO

“Rafa Leao annuncia di voler lasciare il Milan e lo fa con una dichiarazione pubblica. Non ci sarà modo di smentire, Leao parla in un’intervista video. Ringrazia il Milan per averlo fatto crescere, per averlo fatto diventare Leao. Dice: “Ci siamo dati tanto, ho scritto il mio nome nella storia del Milan e sono stato fortunato a poterlo fare, ma adesso sento che è il momento di una nuova sfida”, dice soprattutto “in un altro campionato”. Leao parla già di estero a proposito del suo futuro. Traccia una linea, è appena finita una stagione, sta per aprirsi un nuovo ciclo nel Milan con una nuova dirigenza e un nuovo allenatore, ma Rafa Leao, il 10 del Milan, non ci sarà. Una presa di posizione forte, che magari non ci potevamo aspettare nei tempi, ma come posizione dell’operazione l’abbiamo sempre indicato”.



