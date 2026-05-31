Pavlovic è incedibile per il Milan ma incombe l'ombra della Premier League

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Il Milan non ha intenzione di cedere o privarsi di Strahinja Pavlovic: sul centrale serbo incombe però l'ombra della Premier

È innegabile ch Strahinja Pavlovic, insieme a Maignan, Modric e Rabiot, sia stato uno dei migliori della stagione rossonera, uno dei pochi a salvarsi in un finale maledetto e sciagurato. Senza dubbio non c'è nessun calciatore della rosa rossonera che è migliorato più di Pavlovic nell'arco di quest'ultima stagione che si è appena conclusa. In particolare il calciatore è anche molto amato dai tifosi per l'atteggiamento che mostra in campo: mai domo, sempre aggressivo anche a costo di peccare di disordine. Il suo futuro è più stabile di quello di altri compagni ma è comunque da seguire da vicino.

MILAN, PAVLOVIC INCEDIBILE MA LA PREMIER...

Strahinja Pavlovic, conclusa la seconda stagione con la maglia del Milan, è stato uno dei più positivi e migliorati della rosa rossonera. Anche per questo motivo la proprietà non ha intenzione di cedere il difensore serbo che anzi è un punto fermo da cui ripartire con un nuovo progetto, appena se ne comincerà uno. Eppure, come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, non sono da sottovalutare gli interessamenti della Premier League: è un giocatore che piace in Inghilterra e se un club dovesse farsi avanti con una proposta molto seria, come spesso capita, sarebbe difficile per il Milan rifiutare.