Rabiot al Napoli? Difficile trattenerlo se chiederà di lasciare il Milan

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Anche il futuro di Adrien Rabiot al Milan è in bilico: potrebbe raggiungere anche Allegri al Napoli. Difficile per il Milan trattenerlo

Dopo la sconfitta interna contro la Cremonese nella prima giornata di campionato, Max Allegri lo scorso agosto spinse sull'acceleratore con la società per far sì che arrivasse in rossonero il suo pupillo Adrien Rabiot. Così è stato e meno male: il centrocampista francese è stato uno dei migliori della stagione e spesso ha tenuto in piedi la baracca. Ora però, con il tecnico livornese lontano dal Milan, anche il suo futuro risulta molto incerto. E la Gazzetta dello Sport non esclude che possa seguire proprio Massimiliano Allegri al Napoli.

MILAN, RABIOT SEGUE ALLEGRI AL NAPOLI?

Quella della rosea di Adrien Rabiot come obiettivo del Napoli è più una suggestione, nata dal mai celato amore tra Massimiliano Allegri e il centrocampista francese. Non si può escludere che uno o l'altro chiedano di riunirsi anche all'ombra del Vesuvio. Attualmente Rabiot ha un contratto da due anni con il Milan, ma secondo la Gazzetta se dovesse chiedere al club di essere ceduto, da via Aldo Rossi ci potrebbero fare davvero poco per trattenerlo.