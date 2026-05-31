Primo Piano ESCLUSIVA MN - Zille (DAZN): "È stato un tracollo inspiegabile, Tare avrebbe meritato più tempo. Rabiot e Modric? Uno potrebbe restare..."

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Le considerazioni della giornalista di DAZN Federica Zille in esclusiva a MilanNews.it. Questi i temi affrontati sul delicato momento del Milan

Federica Zille, nota giornalista di DAZN è intervenuta così in esclusiva per MilanNews.it. Queste le sue considerazioni sul difficile momento del Milan, tra cambi caotici in dirigenza e una squadra che rischia di perdere i propri punti focali. Ecco le sue parole.

Il tracollo del Milan:

"Non mi sarei mai aspettata un epilogo del genere. Il Milan è stato per gran parte della stagione nelle zone nobili della classifica, provando anche insidiare l'Inter per lo scudetto. Posso capire il momento di flessione che c'è stato dopo la sconfitta contro la Lazio, lì forse la squadra ha capito di aver perso il sogno scudetto, però una rosa come il Milan con un minimo di carattere, personalità e ambizione avrebbe dovuto avere la forza d'animo di lottare fino alla fine per la Champions, non c'è stata una reazione. E' abbastanza inspiegabile questo tracollo nel finale di stagione, con tutti quei gol subiti poi..".

Tanti licenziamenti...

"Gerry Cardinale ha voluto dare una prova di forza, far capire di aver preso in mano la situazione ma bisogna distinguere le cose. Per gente come Furlani o Moncada questo non era il primo anno di lavoro, e quindi posso capire l'allontamento dopo aver mancato gli obiettivi. Però per Tare? Devi dare tempo alle persone di lavorare, senza paletti e ingerenze, con una certa autonomia nel mercato, cosa che non ha avuto Tare nel Milan..".

Il futuro è davvero così caotico?

"E' difficile saperlo. Il Milan ha fatto proprio tabularasa. Scarterei l'ipotesi Conte ovviamente, forse è più sensato puntare su un allenatore giovane, alla Fabregas. Lo spagnolo però ha tanta libertà a Como: il Milan è disposto però a dare così tanto spazio al tecnico? E soprattutto dare tempo ad un allenatore così giovane. L'idea dell'anno scorso di puntare su Allegri è molto incoerente rispetto a questa nuova idea".

Capitolo Rabiot e Modric:

"Forse Rabiot potrebbe accettare di restare ancora al Milan, se gli venisse però mostrato un progetto serio e vincente. Per quanto riguarda Modric, le parole di stima nei confronti di Allegri ci hanno fatto capire il peso che Max ha avuto su di lui e non solo. Dipende da lui, ma sicuramente si è trovato davanti a sè una situazione un po' diversa da quello che aveva in mente. Un clima pesante, un ambiente di caos e contestazione. Non so se vorrà scegliere di rischiare di fare l'ultimo suo anno della carriera in un clima così..".