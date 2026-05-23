ESCLUSIVA MN - Zambrotta: "Allegri dovrà parlare con la società a fine stagione. Leao? Deve essere più continuo"

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L'ex rossonero Zambrotta ha commentato ai nostri microfoni la stagione del Milan di Max Allegri e il futuro di Rafael Leao

A margine della quinta edizione del "Memorial Franco Chignoli", Gianluca Zambrotta, ex terzino rossonero, ha commentato così in eslusiva a Milannews.it la stagione del Milan di Max Allegri: "Il Milan ha fatto più punti dell'anno scorso, quindi se guardiamo solo i numeri i rossoneri hanno fatto meglio. Dopo la fine del campionato, Allegri dovrà sedersi a parlare con la società per capire quali saranno gli obiettivi dell'anno prossimo, se ci saranno cambiamenti particolari e se il Milan vuole tornare competitivo sia in Italia che in Europa. Quindi bisognerà aspettare la fine della stagione e poi vedere cosa accadrà".

In merito al futuro di Rafael Leao, Zambrotta ha invece dichiarato: "Dipende da cosa vorranno fare socetà e allenatore, se vorranno puntare ancora su Leao. Il portoghese, quando era concentrato sull'obiettivo, ha sempre fornito prestazioni importanti, ma come ho sempre detto deve essere più continuo se vuole diventare un giocatore importante per il Milan".