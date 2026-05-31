MN - Zille sorpresa: "Il tracollo del Milan nel girone di ritorno è inspiegabile"

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Le parole di Federica Zille in esclusiva a MilanNews.it. La giornalista di DAZN racconta così il disastroso girone di ritorno del Milan

Federica Zille, nota giornalista di DAZN è intervenuta così in esclusiva per MilanNews.it. Queste le sue considerazioni sul difficile momento del Milan, tra cambi caotici in dirigenza e una squadra che rischia di perdere i propri punti focali. Di seguito un interessante estratto delle sue parole:

"Non mi sarei mai aspettata un epilogo del genere. Il Milan è stato per gran parte della stagione nelle zone nobili della classifica, provando anche insidiare l'Inter per lo scudetto. Posso capire il momento di flessione che c'è stato dopo la sconfitta contro la Lazio, lì forse la squadra ha capito di aver perso il sogno scudetto, però una rosa come il Milan con un minimo di carattere, personalità e ambizione avrebbe dovuto avere la forza d'animo di lottare fino alla fine per la Champions, non c'è stata una reazione. E' abbastanza inspiegabile questo tracollo nel finale di stagione, con tutti quei gol subiti poi..

Il futuro? Gerry Cardinale ha voluto dare una prova di forza, far capire di aver preso in mano la situazione ma bisogna distinguere le cose. Per gente come Furlani o Moncada questo non era il primo anno di lavoro, e quindi posso capire l'allontamento dopo aver mancato gli obiettivi. Però per Tare? Devi dare tempo alle persone di lavorare, senza paletti e ingerenze, con una certa autonomia nel mercato, cosa che non ha avuto Tare nel Milan..".