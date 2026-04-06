live mn Napoli-Milan (1-0): Politano-gol, i rossoneri perdono partita e secondo posto

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96' Fine del match. Il Napoli vince 1-0 grazie ad un gol di Politano e sorpassa il Milan al secondo posto. Brutta prestazione del Diavolo che ancora una volta ha faticato tantissimo a creare occasioni da gol.

90' Cinque minuti di recupero.

86' Bel cross dalla destra di Athekame e colpo di testa di Gimenez che anticipa tutti, ma il suo colpo di testa finisce alto di poco sopra la traversa.

85' Altre due sostituzioni nel Napoli: dentro Beukema e Elmas, fuori De Bruyne e Juan Jesus.

82' Ultimi due cambi di Allegri: fuori Tomori e Fofana, dentro Loftus-Cheek e Leao.

81' Giallo per Politano.

79' GOL DEL NAPOLI!!! Cross dalla sinistra che arriva sul secondo palo a Politano che con il sinistro sorprende Maignan sul primo palo.

74' Anche Conte fa un cambio: dentro Politano per Spinazzola.

74' Sostituzione nel Milan: Nkunku lascia il posto a Pulisic.

70' Cambio nel Napoli: esce Giovane, entra Alisson.

66' Punizione per il Milan dalla fascia sinistra, sul pallone ci sono Modric e Bartesaghi: cross del croato, mette fuori di testa un giocatore del Napoli, la palla arriva ad Athekame che prova la conclusione al volo di prima intenzione, pallone altissimo.

62' Primi due cambi nel Milan: fuori Fullkrug e Saelemaekers, dentro Gimenez e Athekame.

57' Cross dalla sinistra di Spinazzola e colpo di testa di Anguissa, pallone a lato.

50' Grande spunto di Giovane che salta Pavlovic e prova il sinistro da fuori area, Maignan devia in angolo.

45' Inizia la ripresa al Maradona.

- Si è chiuso 0-0 il primo tempo del match tra Napoli e Milan. Ritmi piuttosto bassi in questi primi 45 minuti di gioco e poche emozioni: i rossoneri sono andati vicini al gol con Pavlovic da azione da corner e con Nkunku in ripartenza, mentre la squadra di Conte ha sfiorato la rete del vantaggio con uno spunto personale di Spinazzola.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

45' Lobotka cerca in area McTominay che prova la rovesciata, ma non colpisce bene e la palla finisce ampiamente a lato.

37' Lancio in profondità per Giovane che si invola verso la porta di Maignan, ma c'è un grande recupero di Pavlovic che ferma l'attaccante del Napoli al momento della conclusione in porta.

35' Grande ripartenza del Milan con Fofana che recupera palla in mezzo al campo e serve in profondità Nkunku che entra in area e prova a sorprendere Milinkovic-Savic sul primo palo, ma la sua conclusione è alta.

30' Ritmi bassi finora al Maradona.

23' Grande spunto di Spinazzola che salta Fofana e poi prova il destro a giro, pallone fuori di poco.

20' Angolo per il Napoli dalla sinistra: cross in area di De Bruyne, Fullkrug allontana di testa.

18' Bell'azione costruita dal Milan: inserimento in area di Pavlovic che invece di appoggiare all'indietro per Saelemaekers tentenna troppo e non riesce a calciare verso la porta del Napoli.

13' Sul pallone c'è Bartesaghi: cross a rientrare per Pavlovic che anticipa Milinkovic-Savic, pallone fuori di poco.

12' Giallo per Buongiorno per un fallo su Modric. Punizione per il Milan dalla fascia destra.

10' Poche emozioni e ritmi bassi in questa primi minuti di partita

6' Cross dalla sinistra di Rabiot, sponda di Nkunku per Fofana che prova il piatto destro da poco fuori dall'area di rigore, Milinkovic-Savic blocca senza problemi.

0' Si parte! Primo pallone per il Napoli.

- E' quasi tutto pronto per l'inizio della sfida: Milan in campo con la consueta maglia rossonera e pantaloncini neri, il Napoli giocherà invece con la divisa azzurra e i calzoncini bianchi.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti allo stadio Maradona dove tra poco Napoli e Milan si sfideranno nel posticipo della 31^ giornata di Serie A. I rossoneri di Max Allegri dovranno rispondere alla vittoria di ieri dell'Inter contro la Roma e provare a tenere vive le ultime speranze scudetto. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della gara. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Napoli-Milan:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disp.: Meret, Contini, Mazzocchi, Beukema Gilmour, Elmas, Politano, Alisson. All. Antonio Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. A disp.: Torriani, Terracciano, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Leao, Pulisic, Gimenez. All. Massimiliano Allegri.