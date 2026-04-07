Milan, 5 punte in campo ma l'attacco stecca ancora. E il gol di un attaccante manca da oltre un mese
La trasferta di Napoli ha confermato tutte le difficoltà dell'attacco del Milan che in questo 2026 sta faticando come non mai a livello realizzativo. Basti pensare che nel nuovo anno le punte rossonere hanno segnato appena 8 gol in 15 partite: 4 Leao, 3 Nkunku e uno Fullkrug. Il calo del Diavolo nelle ultime settimane (tre sconfitte in sei partite contro Parma, Lazio e ieri Napoli) si spiega anche attraverso questi numeri che sono davvero una miseria.
ATTACCO FLOP - Ieri al Maradona, Max Allegri ha avuto per la prima volta a disposizione tutte e cinque le punte in rosa: a partire titolare è stata la coppia composta da Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug, mentre poi nella ripresa sono entrati Santiago Gimenez, Christian Pulisic e Rafael Leao. Nessuno di loro, però, ha saputo essere decisivo, anzi tutti e cinque hanno prolungato il loro periodo di digiuno: Pulisic non segna dal 28 dicembre scorso, Fullkrug dal 18 gennaio, Nkunku da 3 febbraio, Gimenez, complice anche il lungo infortunio, non va in gol in Serie A dal 9 maggio 2025, mentre Leao non entra nel tabellino dei marcatori dal 1° marzo.
L'ULTIMO E' STATO LEAO - Tra l'altro quello del portoghese contro la Cremonese è stata l'ultima rete siglata da un attaccante del Milan in questa stagione: nelle partite successive, infatti, sono arrivati i gol di Estupinan nel derby e quelli di Pavlovic, Rabiot e Fofana contro il Torino. Va detto che anche guardando i numeri di tutta questa stagione, la situazione non è delle migliori visto che in Serie A non c'è nemmeno un giocatore rossonero che è in doppia cifra (Leao è a quota 9, Pulisic a 8). Serve quindi dare una scossa al reparto offensivo milanista e chissà che il passaggio al tridente non possa essere la mossa giusta per farlo.
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