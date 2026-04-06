Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: coppia d'attacco inedita per Allegri
MilanNews.it
Queste le formazioni ufficiali di Napoli-Milan, match valido per la 31esima giornata di Serie A 25/26.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disp.: Meret, Contini, Mazzocchi, Beukema Gilmour, Elmas, Politano, Alisson. All. Antonio Conte
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. A disp.: Torriani, Terracciano, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Leao, Pulisic, Gimenez. All. Massimiliano Allegri
Arbitro: Doveri di Roma 1.
Pubblicità
Primo Piano
Milan, a Napoli dai l'anima. Niente calcoli o braccino, bisogna lasciare il Maradona senza rimpianti
Le più lette
4 Sabatini non ci gira attorno: "Il Milan ha convinto chi poteva convincere: cioè tutti, meno chi è incompetente o in malafede"
Primo Piano
live mnLIVE MN - Verso Napoli-Milan: Allegri al "Maradona" con una coppia inedita. Hojlund non ce la fa
esclusiva mnESCLUSIVA MN - De Rienzo: "Napoli e Milan si giocano tutto, e tantissimo, allo stesso modo"
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Bazzani: "Una meraviglia guardare Modric. Milan, a Napoli scontro diretto ma pensi solo a sé stesso"
Luca SerafiniFossimo andati ai Mondiali, sarebbe rimasto tutto uguale? E adesso, chi cambia cosa... Conte e Allegri, nessun derby per la Nazionale. San Siro, la farsa continua
Franco OrdineMilan: attento al dopo Gravina. A Napoli con il buio in attacco. Nkunku-Gimenez la soluzione?
MN - Di Canio: "Milan ancora da Scudetto? Con l'Inter così è giusto sperare. La prossima partita dirà molto"
Il cambio modulo la vera svolta per il finale di stagione? Allegri riflette così sull'ipotetico 4-3-3 del suo Milan
Milan-Torino, Leao non sarà della partita. Di Stefano: "Si è riacutizzato il dolore all’adduttore destro"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com