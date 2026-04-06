live mn Verso Napoli-Milan: Allegri al "Maradona" con una coppia inedita. Hojlund non ce la fa

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PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Fullkrug. All. Allegri

17:59 | ULTIM'ORA NAPOLI - HOJLUND NON CE LA FA, DENTRO GIOVANE

Vi avevamo anticipato circa un'ora fa del possibile forfait di Rasmus Hojlund per il match di stasera contro i rossoneri a causa di un virus intestinale. Con il passare delle ore la situazione non è migliorata e dunque, secondo quanto raccolto dalla redazione di Milanews.it, il danese non ce la fa e dunque stasera non sarà della partita. Al suo posto, vista l'assenza anche di Romelu Lukaku, toccherà a Giovane guidare l'attacco azzurro.

17:02 | STRISCIONE DI SOLIDARIETÀ DALLA CURVA "A" DEL NAPOLI

Questa mattina, all'ingresso del settore ospiti dello stadio, i tifosi della Curva A hanno mostrato sostegno al tifo organizzato rossonero e hanno esternato la loro contrarietà per questa decisione. Lo striscione esposto recita: "Basta divieti territoriali, rivogliamo i nostri rivali". Un messaggio chiaro che, nonostante la rivalità tra le due curve, dimostra solidarietà.

16:02 | Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, in casa Napoli c'è un'ultima ora tutt'altro che positiva in vista del match di stasera: stiamo parlando del possibile forfait del centravanti in maglia 19 Hojlund. Il danese è alle prese con un virus intestinale che potrebbe costringerlo a saltare la sfida contro i rossoneri. Rimane tutto da monitorare per capire quale sarà l'evoluzione nelle prossime ore. In assenza anche di Lukaku, al suo posto sarebbe Giovane, l'ex Verona, a prendere le redini dell'attacco azzurro.

14.10 | Come riportato dalla redazione di MilanNews.it, questa sera al "Maradona" Saranno presenti circa un migliaio di tifosi rossoneri, pronti a sostenere la squadra di mister Massimiliano Allegri. Ovviamente non residenti in Lombardia.

13.10 | Il Milan è la squadra che ha inflitto al Napoli la sua sconfitta interna più ampia in Serie A negli ultimi 25 anni: 4-0 il 2 aprile 2023, grazie ad una doppietta di Rafael Leão e ai gol di Alexis Saelemaekers e Brahim Díaz.

12.30 | Nelle ultime cinque stagioni (dal 2021/22 ad oggi) il bilancio delle sfide tra Napoli e Milan in Serie A è in perfetto equilibrio, grazie a quattro successi per parte ed un pareggio, dopo che nei precedenti 10 campionati (tra il 2011/12 ed il 2020/21) gli azzurri avevano perso solo due confronti su 20 contro i rossoneri (10V, 8N).

12.00 | Importanti novità di formazione per il Milan. Stando a quanto riferito da Sky Sport 24 nella giornata di ieri, Massimiliano Allegri ha deciso di cambiare la conformazione dell’attacco rossonero, con la coppia formata da Niclas Füllkrug e Christopher Nkunku che dovrebbe partire dall’inizio all’interno del 3-5-2. Con la scelta della coppia formata da Füllkrug e Nkunku, vanno in panchina i calibri pesanti ossia Rafael Leao e Christian Pulisic, che potranno sicuramente essere chiamati in causa a gara in corso. Con loro ci sarà anche Santiago Gimenez, la cui condizione fisica è salita ulteriormente nel corso della pausa per le nazionali, in cui il messicano è rimasto a Milanello per alzare il suo livello. Convocato anche Ruben Loftus-Cheek mentre non è partito per Napoli Matteo Gabbia, il cui rientro in gruppo è previsto per martedì, come dichiarato in conferenza da Allegri.

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