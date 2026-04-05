Verso Napoli-Milan: Allegri stupisce tutti! Attacco rivoluzionato
LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN
16 Maignan
23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi
9 Fullkrug 18 Nkunku
A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 2 Estupinan, 24 Athekame, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 7 Gimenez, 11 Pulisic, 10 Leao
Allenatore: Massimiliano Allegri.
Indisponibili: Gabbia
Squalificati: nessuno
Diffidati: Athekame, Fofana, Modric, Saelemaekers
LE ULTIME
La sfida del Maradona contro il Napoli si avvicna, con il Milan che oggi è tornato a preparare la partita con il gruppo difatti quasi al completo. Dopo il rientro dei Nazionali, agli ordini di Massimiliano Allegri è tornato ad allenarsi anche Rafael Leao, fermo da prima della sosta per via del riacutizzarsi del problema che lo tormenta da inizio stagione. Unico assente Matteo Gabbia, che invece non recupererà per la partita in programma a Pasquetta. Per ilr resto tutti a disposizione del mister, che ovviamente farà affidamento sui suoi uomini migliori per una partita che potrebbe avere un peso specifico importante sulla stagione sia del Milan che del Napoli stesso.
Arrivano importanti novità di formazione per il Milan in vista della partita di domani sera, allo stadio “Maradona”, contro il Napoli. Stando a quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, Massimiliano Allegri ha deciso di cambiare la conformazione dell’attacco rossonero, con la coppia formata da Niclas Füllkrug e Christopher Nkunku che dovrebbe partire dall’inizio all’interno del 3-5-2 che verrà utilizzato. Ieri, nell’allenamento aperto, Allegri aveva fatto vedere qualche accenno di 4-3-3, ma era ovviamente un depistaggio se si pensa alla partita di domani.
Dunque, con la scelta della coppia formata da Füllkrug e Nkunku, vanno in panchina i calibri pesanti ossia Rafael Leao e Christian Pulisic, che potranno sicuramente essere chiamati in causa a gara in corso. Con loro ci sarà anche Santiago Gimenez, la cui condizione fisica è salita ulteriormente nel corso della pausa per le nazionali, dove il messicano è rimasto a Milanello per alzare il suo livello. Convocato Ruben Loftus-Cheek mentre non è partito per Napoli Matteo Gabbia, il cui rientro in gruppo è previsto per martedì, come dichiarato in conferenza da Allegri.
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Doveri
Assistenti: Baccini - Colarossi
IV Uomo: Pairetto
VAR: Mariani
AVAR: Di Paolo
DOVE VEDERE LA PARTITA
Data: lunedì 6 aprile 2026
Ora: 20.45
Stadio: Maradona di Napoli
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it
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