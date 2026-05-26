MN - Pastore: "Allegri ha perso completamente spogliatoio e polso della situazione"

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Un estratto delle parole di Giuseppe Pastore in esclusiva per la redazione di MilanNews.it dopo il disastro del Milan nell'ormai ex campionato appena finito

Giuseppe Pastore, giornalista e noto volto e voce di Cronache di Spogliatoio è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Di grande attualità il disastro del Milan, ormai in piena rivoluzione visti gli addii di Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare. Di questo e del tracollo dei rossoneri nell'ormai passata stagione, Pastore ha parlato così. Ecco un estratto delle sue considerazioni:

Quante colpe ha Allegri?

"Ha la colpa di aver perso il polso della situazione emotiva e mentale della squadra dopo quel maledetto Lazio-Milan. Nel momento in cui la squadra si è resa conto di non poter lottare più per lo scudetto, anche per ammisione di Tare e Allegri post Milan-Atalanta, il gruppo ha perso entusiasmo credendosi già in Champions e iniziando a fare il conto alla rovescia per capire quanti punti fare, perdendo però molte partite nel momento più importante del campionato. Nelle ultime giornate il Milan non ha più saputo calciare in porta, è un dato incredibile che abbiamo visto contro il Cagliari a San Siro, zero tiri in porta, in 40 minuti circa. E diciamo la verità, il Cagliari ha giocato bene ma non era sceso in campo in assetto da guerra, lo è sembrato perchè il Milan glielo ha permesso, e questa è colpa dell'allenatore. Se una squadra in casa non riesce a giocare a calcio e a tirare in porta allora è un problema di gioco, di metodo".