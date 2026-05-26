Kirovski verso il rinnovo: il fedelissimo di Ibra potrebbe allargare il suo raggio d'azione nel Milan
Jovan Kirovski, scelto da Zlatan Ibrahimovic dopo l'esperienza condivisa ai Los Angeles Galaxy quando lo svedese giocava ancora, potrebbe rinnovare il contratto con il Milan in scadenza il prossimo 30 giugno. Nonostante la retrocessione in Serie D con il Milan Futuro e la mancata promozione in questa stagione, il dirigente americano resta centrale nei piani del nuovo Milan targato Ibrahimovic-Cardinale.
Il suo ruolo, anzi, potrebbe ampliarsi anche ad alcune operazioni minori riguardanti la prima squadra. La sinergia con Ibrahimovic starebbe dunque giocando un ruolo fondamentale nel futuro di Kirovski, che proprio al fianco dello svedese ha avuto un ruolo importante nell'operazione legata all'arrivo in rossonero del giovane attaccante macedone Andrej Kostic dal Partizan Belgrado.
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