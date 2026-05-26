Binaghi su Calvelli: "Ha delle similitudini con Sinner. Credo che farà molto bene al Milan"
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Ai microfoni di Radio Sportiva il numero 1 della FITP Angelo Binaghi ha parlato di Massimo Calvelli.
Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, il presidente della FITP Angelo Binaghi ha parlato anche di Massimo Calvelli, uomo RedBird che sta portando avanti la rivoluzione che sta avvolengo il Milan e che in passato è stato amministratore delegato degli ATP. Di seguito le dichiarazioni del numero 1 della Federtennis:
"Ha delle similitudini con Sinner. È un ragazzo molto semplice, che si è fatto da solo. Ha fatto tutta la gavetta ed è una di quelle persone che piacciono a noi, sono molto diretti, quando dicono una cosa la fanno. Credo che farà molto bene al Milan".
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