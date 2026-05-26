MN - Pastore: "Jashari e Fofana senza personalità, schiacciati dal peso di San Siro"

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Un estratto delle parole di Giuseppe Pastore in esclusiva per la redazione di MilanNews.it dopo il disastro del Milan nell'ormai ex campionato appena finito

Giuseppe Pastore, giornalista e noto volto e voce di Cronache di Spogliatoio è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Di grande attualità il disastro del Milan, ormai in piena rivoluzione visti gli addii di Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare. Di questo e del tracollo dei rossoneri nell'ormai passata stagione, Pastore ha parlato così. Ecco un estratto delle sue considerazioni:

Contro il Cagliari eri lì presente..

"Sì ero allo stadio ed è stata una partita sconcertante e sconfortante. Era iniziata molto bene con il Milan in gol dopo 2 minuti, il peggio sembrava già passato. Il Milan poi, per proclami tattici di Allegri si è messo a difendere dopo 15 minuti. Ma questa squadra non ha più saputo giocare così, si sono esauriti mentalmente.

L'impressione è stata di una partita senza anima. Tomori sbaglia due vole nei due gol del Cagliari, Bartesaghi sembra quasi mortificato nel non poter più superare la metà campo, idem per Saelemaekers. Jashari e Fofana senza personalità, schiacciati dal peso di San Siro. Il Milan si è lasciato morire nel secondo tempo, è il fallimento di un'idea di calcio quella di Allegri, un tecnico ormai superato anche nel modo di comunicare con i giocatori. In realta, la gestione dello spogliatoio era saltata da due mesi e contro il Cagliari ne abbiamo avuta una prova drammatica direi".