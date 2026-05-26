Rivera critico: “Guardo sempre meno il Milan, mi diverte poco”
MilanNews.it
Gianni Rivera ha confessato che non guarda più tanto il Milan perché lo annoia visto il gioco molto difensivista e vista la poca ambizione che i giocatori hanno con la palla tra i piedi.
Ai microfoni di Sportitalia, la leggenda rossonera Gianni Rivera ha commentato la stagione del Milan e l'epilogo finale che la rende un'annata fallimentare, facendo poi un'ammissione. Di seguito le sue parole.
"Non me lo aspettavo, ma io devo dire che lo seguo sempre di meno perché mi diverto poco. Da quando ho visto che cominciano ad andare indietro con la palla mi è passata la voglia di vedere le partite. Servirebbe più ambizione con la palla con i piedi, se non si da un senso alla palla quando ce l'hai è un brutto segno".
Pubblicità
News
Simonelli: "Nel derby di Milano c'erano persone con la maglietta del Milan e dell'Inter senza aver creato problemi"
Decide Cardinale: ora si che andrà tutto bene! Licenziati in blocco: un disastro totale. Primi nomi per il dopo Allegri.di Antonio Vitiello
Le più lette
2 Decide Cardinale: ora si che andrà tutto bene! Licenziati in blocco: un disastro totale. Primi nomi per il dopo Allegri.
4 Retroscena Milan, Colombo: "Raccontano che al gol di Saelemaekers solo Tare sia scattato in piedi a festeggiare. Gli altri dirigenti sono rimasti impassibili, quasi infastiditi"
25/05 Calcio, brutto finale con le violenze ultrà a Torino. Roma e Como in Champions, Milan e Juve fuori
12/05 Giovanni Malagò ufficializza la candidatura alla presidenza Figc con il sostegno di Lega Serie B e associazioni sportive
Primo Piano
NewsAyre ad del Milan? Fu la causa di una delle più grandi proteste nella storia del Liverpool. E, con lui, risultati mediocri
Primo PianoESCLUSIVA MN - Pastore contro tutti: "Allegri ha moltissime colpe. Ibra non capisco che utilità abbia"
Pietro MazzaraUn disastro che ribalta tutto. Allegri-Milan, addio molto vicino. Anche Tare può lasciare
La famiglia Ellison raccontata da chi aveva anticipato il possibile interesse sul Milan un mese fa: chi sono, patrimonio e modus operandi
ESCLUSIVA MN - Sabatini: "Questo Milan pensa prima ai risultati economici che a quelli sportivi. Allegri? Non vale la pena restare con questi dirigenti"
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com