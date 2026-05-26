Rivera critico: “Guardo sempre meno il Milan, mi diverte poco”

Rivera critico: “Guardo sempre meno il Milan, mi diverte poco”MilanNews.it
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Oggi alle 21:20News
di Andrea La Manna
Gianni Rivera ha confessato che non guarda più tanto il Milan perché lo annoia visto il gioco molto difensivista e vista la poca ambizione che i giocatori hanno con la palla tra i piedi.

Ai microfoni di Sportitalia, la leggenda rossonera Gianni Rivera ha commentato la stagione del Milan e l'epilogo finale che la rende un'annata fallimentare, facendo poi un'ammissione. Di seguito le sue parole.

"Non me lo aspettavo, ma io devo dire che lo seguo sempre di meno perché mi diverto poco. Da quando ho visto che cominciano ad andare indietro con la palla mi è passata la voglia di vedere le partite. Servirebbe più ambizione con la palla con i piedi, se non si da un senso alla palla quando ce l'hai è un brutto segno".