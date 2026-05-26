Rivera critico: “Guardo sempre meno il Milan, mi diverte poco”

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Oggi alle 21:20 News di di

Gianni Rivera ha confessato che non guarda più tanto il Milan perché lo annoia visto il gioco molto difensivista e vista la poca ambizione che i giocatori hanno con la palla tra i piedi.