Bonanni: "Allegri ha grosse responsabilità: non è mai riuscito a creare un piano B"
Piovono a cascata le critiche nei confronti del Milan in queste ore successive al fallimento di San Siro contro il Cagliari: i rossoneri hanno perso, con il destino tra le proprie mani, regalando così la Champions League a Roma e Como, accontentandosi dell'Europa League. Si torna in Europa dopo un anno di assenza ma per come si era messa e per le premesse stagionali, la stagione non è altro che un fallimento. Ed è un fallimento di tutti, nessuno escluso. Se ne è parlato nella puntata del lunedì di Maracanà sulle frequenze di TMW Radio.
Il giudizio di Massimo Bonanni su Allegri e sul Milan: "Sono stupito dal Milan fuori dalla Champions. Ho sempre pensato che potesse essere una squadra che era stata costruita per difendersi e ripartire in contropiede. Aveva Fullkrug e Gimenez centravanti e invece li ha messi poco e ha provato Leo e altri li. Per me ha grosse responsabilità Allegri, da condividere insieme alla società. Non è mai riuscito a creare un piano B. E da uno capace e vincente come lui non me lo aspettavo".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan