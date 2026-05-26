Bonanni: "Allegri ha grosse responsabilità: non è mai riuscito a creare un piano B"

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Piovono a cascata le critiche nei confronti del Milan in queste ore successive al fallimento di San Siro contro il Cagliari: i rossoneri hanno perso, con il destino tra le proprie mani, regalando così la Champions League a Roma e Como, accontentandosi dell'Europa League. Si torna in Europa dopo un anno di assenza ma per come si era messa e per le premesse stagionali, la stagione non è altro che un fallimento. Ed è un fallimento di tutti, nessuno escluso. Se ne è parlato nella puntata del lunedì di Maracanà sulle frequenze di TMW Radio.

Il giudizio di Massimo Bonanni su Allegri e sul Milan: "Sono stupito dal Milan fuori dalla Champions. Ho sempre pensato che potesse essere una squadra che era stata costruita per difendersi e ripartire in contropiede. Aveva Fullkrug e Gimenez centravanti e invece li ha messi poco e ha provato Leo e altri li. Per me ha grosse responsabilità Allegri, da condividere insieme alla società. Non è mai riuscito a creare un piano B. E da uno capace e vincente come lui non me lo aspettavo".