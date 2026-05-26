Casting allenatore, Ralf Rangnick possibile candidato: oggi l’incontro con Ibrahimovic a Vienna
Nelle ultime ore, dopo il comunicato che ha ufficializzato l'esonero di Massimiliano Allegri, sono stati tanti i nomi accostati al Milan per la guida tecnica della prossima stagione. Il primo nella gerarchia sembra essere Andoni Iraola, allenatore del Bournemouth che quest'anno ha svolto uno splendido lavoro. Un altro nome uscito proprio in queste ore, come riferisce il collega della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin, è quello di Ralf Rangnick, attuale ct dell'Austria.
Il tecnico era stato già cercato in passato, nel 2020, quando al Milan c'erano Ivan Gazidis, che voleva portarlo in rossonero, Zvonimir Boban e Paolo Maldini che insieme si opposero e alla fine optarono per Stefano Pioli. Tornando al presente, che è quello che conta, Zlatan Ibrahimovic oggi ha incontrato il tecnico a Vienna e questo lo rende di fatto un nome da tenere in considerazione per il futuro. Tante le domande che si fanno i tifosi milanisti, tanti i nomi emersi in queste ore, ma la certezza è che tra 7-10 giorni tutto sarà finalmente ben definito.
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