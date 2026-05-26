USA, ecco la lista dei 26 per il Mondiale: Pulisic convocato

USA, ecco la lista dei 26 per il Mondiale: Pulisic convocatoMilanNews.it
Ieri alle 23:40News
di Andrea La Manna
Mauricio Pochettino, ct degli Stati Uniti, ha rilasciato la lista ufficiale dei 26 convocati per il Mondiale del quale la sua nazione sarà tra quelle ospitanti. Nella lista compare anche il rossonero Christian Pulisic.

USA, IL CALENDARIO
sabato13 giugno USA-PARAGUAY h. 03:00
venerdi 19 giugno USA-AUSTRALIA h. 21:00
venerdi 26 giugno TURCHIA-USA h. 04:00 

STATI UNITI, I 26 CONVOCATI PER IL MONDIALE 

GOALKEEPERS
CHRIS BRADY
MATT FREESE
MATT TURNER

DEFENDERS
MAX ARFSTEN
SERGIÑO DEST
ALEX FREEMAN
MARK MCKENZIE
TIM REAM
CHRIS RICHARDS
ANTONEE ROBINSON
MILES ROBINSON
JOE SCALLY
AUSTON TRUSTY

MIDFIELDERS
TYLER ADAMS
SEBASTIAN BERHALTER
WESTON MCKENNIE
CRISTIAN RULUAN
BRENDEN AARONSON
GIO REYNA
MALIK TILLMAN
TIM WEAH

ATTACKERS
CHRISTIAN PULISIC
ALE JANDRO ZENDEJAS
FOLARIN BALOGUN
RICARDO PEPI
HAJI WRIGHT