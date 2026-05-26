USA, ecco la lista dei 26 per il Mondiale: Pulisic convocato
Il ct degli Stati Uniti Mauricio Pochettino ha rilasciato la lista dei 26 convocati per il Mondiale che partirà giovedì 11 giugno. Tra i vari convocati, elencati di seguito, è presente anche il rossonero Christian Pulisic.
USA, IL CALENDARIO
sabato13 giugno USA-PARAGUAY h. 03:00
venerdi 19 giugno USA-AUSTRALIA h. 21:00
venerdi 26 giugno TURCHIA-USA h. 04:00
STATI UNITI, I 26 CONVOCATI PER IL MONDIALE
GOALKEEPERS
CHRIS BRADY
MATT FREESE
MATT TURNER
DEFENDERS
MAX ARFSTEN
SERGIÑO DEST
ALEX FREEMAN
MARK MCKENZIE
TIM REAM
CHRIS RICHARDS
ANTONEE ROBINSON
MILES ROBINSON
JOE SCALLY
AUSTON TRUSTY
MIDFIELDERS
TYLER ADAMS
SEBASTIAN BERHALTER
WESTON MCKENNIE
CRISTIAN RULUAN
BRENDEN AARONSON
GIO REYNA
MALIK TILLMAN
TIM WEAH
ATTACKERS
CHRISTIAN PULISIC
ALE JANDRO ZENDEJAS
FOLARIN BALOGUN
RICARDO PEPI
HAJI WRIGHT
