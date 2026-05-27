Borghi sicuro: “Disastro causato della gestione societaria e della guida tecnica. Ora stabilire una catena di comando”
Nel suo canale YouTube, il noto giornalista e telecronista Stefano Borghi ha analizzato la stagione del Milan evidenziando quali sono stati secondo lui i grandi problemi e le difficoltà che hanno portato i rossoneri a perdere la qualificazione in Champions League all’ultima giornata contro il Cagliari. Di seguito un estratto delle sue parole.
“A fare un disastro clamoroso è sì l'ordine e questo è chiaro. Prima l'assenza di una catena di comando che il Milan deve costruire, altrimenti andrà avanti su questa strada, ma poi anche secondo me evidenti responsabilità nella gestione tecnica, perché non si è stati capaci, non si è evoluto, non lo so, però non c'è stato nessun tipo di miglioramento rispetto a una soluzione con tratti anche geniali che si era trovata per cominciare bene, per mettersi nella posizione di non avere delle pressioni negative, ma solo delle pressioni positive, cosa che nessuno ha saputo sostenere e ha saputo sfruttare, per cui il voto al Milan è 4 e mezzo”.
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