Pastore: “Lunedi giornata ottima: via Furlani e Moncada migliore notizia degli ultimi tre anni”

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Giuseppe Pastore ha dichiarato che il licenziamento di Furlani è la migliore notizia degli ultimi tre anni e ha affermato la stessa cosa per Moncada, definito un dirigente del tutto incapace.

Durante l'ultima puntata di Fontana di Trevi, format di Cronache di Spogliatoio, il collega Giuseppe Pastore ha commentato quanto successo con il Cagliari domenica sera e cosa ha comportato la sconfitta che ha sancito l'esclusione del Milan dalla prossima Champions League. Queste le sue parole:

"Domenica è stata una delle giornate più tristi della storia non solo recente, perché con il contesto ambientale, economico, è stato uno dei colpi più duri e più dolorosi della storia recente del milan, ma vorrei anche andare un po contro corrente. Quella di Lunedì è stata un’ottima giornata perché fa partire un’ipotesi per lo meno di futuro, perché va via Furlani che è la migliore notizia che potesse capitare al Milan da qui a tre anni, perché va vai Moncada che è stato un dirigente del tutto incompetente e poi come è normale che sia visto il risultato sul campo, via anche Allegri e Tare".