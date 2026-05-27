Sabatini: “Profilo alla Fabregas? Al Milan servono certezze, tipo Conte e Paratici”

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Sabatini è sicuro che al Milan servirebbe un profilo all’Antonio Conte, capace di dare una scossa soprattutto al primo anno, e un profilo come Paratici in società.

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha analizzato il fallimento del Milan nel non essere riuscito a conquistare la qualificazione alla Champions League e ha parlato del futuro della società rossonera. Di seguito un estratto delle sue parole.

“Si parla di profili alla Fabregas ma Il Milan avrebbe invece bisogno di un allenatore stra affidabile tipo Antonio Conte, di un direttore sportivo stra affidabile tipo Paratici. Sono nomi che faccio a caso perché sono nomi che aleggiano anche attorno all'ambiente rossonero, anche perché Paratici era l'uomo preso da Ibrahimovic già un anno fa quando poi saltò tutto per i noti motivi, un po' di ostruzionismo sia di Furlani sia anche della federazione, e Antonio Conte arriverebbe con Paratici ricomponendo quindi quel binomio che tanto aveva fatto bene nella Juventus di 15 anni fa, ma del resto questo Conte fa sempre bene, soprattutto al primo anno.”